​Buscas por suspeitas de corrupção na Universidade do Porto, Coimbra e INEM

Estão a acontecer, esta terça-feira, buscas na Universidade do Porto, Universidade de Coimbra e INEM num âmbito de um processo por por suspeitas de corrupção.

Segundo a CNN Portugal, no caso da Universidade do Porto há suspeitas de corrupção e fraude na obtenção de fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) relacionados com a aquisição de sistemas informáticos, num esquema que terá lesado o Estado e a União Europeia em dezenas de milhões de euros.



De acordo com aquele canal televisivo, a Polícia Judiciária, o Ministério Público do Porto e a Procuradoria Europeia têm esta manhã em marcha uma das maiores operações de combate à fraude na obtenção de subsídio, mais concretamente de fundos do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR).

Os polos industriais que vendem os serviços de "software" e "hardware" estão localizados na Grande Lisboa e, segundo a estação televisiva, foram hoje também alvo de buscas pela PJ.

O INEM já confirmou, em comunicado, a "presença da Polícia Judiciária nas instalações do Instituto em Lisboa, no âmbito de um processo de investigação que envolve outras entidades".

"O INEM encontra-se, naturalmente, a colaborar com as Autoridades, disponibilizando toda a informação solicitada", conclui.

Na reitoria da Universidade estão quatro inspetores, confirmou a Renascença, no local. Englobam uma equipa de cerca de 300 inspetores que fazem parte de uma das maiores operações de combate à fraude deste ano.

Ao que tudo indica, dezenas de milhões de euros poderão ter sido desviados dos fundos do PRR em compra de material e sistemas informáticos, a troco de subornos, terão sido, alegadamente, inflacionados os preços dos produtos, com conhecimento das empresas envolvidas. Por isso mesmo, decorrem neste momento buscas semelhantes nas sedes das empresas, na zona da Grande Lisboa.

[Notícia atualizada às 11h04 de 8 de julho de 2025 para acrescentar mais detalhes e localizações de buscas]