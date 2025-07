Capturados reclusos que se evadiram da prisão de Alcoentre

[Notícia atualizada às 08h33 de 8 de julho de 2025 para acrescentar mais detalhes]

Os dois reclusos que se evadiram na segunda-feira do Estabelecimento Prisional de Alcoentre, no concelho de Azambuja, distrito de Lisboa, foram capturados esta terça-feira de manhã, disse à Lusa fonte da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).

A informação foi, no entretanto, confirmada pela Renascença.

Os dois reclusos que fugiram na segunda-feira foram capturados esta terça-feira nas imediações de um posto de combustível, a três quilómetros do Estabelecimento Prisional de Alcoentre, confirma fonte da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) à Renascença.



Dois homens, de nacionalidade portuguesa, de 37 e 44 anos, fugiram pelas 18h20 de segunda-feira do Estabelecimento Prisional de Alcoentre.

Os dois reclusos encontram-se condenados pelos crimes de tráfico de estupefacientes e roubo, com penas de cinco anos e oito meses e de quatro anos e nove meses.

Na segunda-feira, a DGRSP avançou que "internamente irá proceder-se a um processo de averiguações, a cargo do Serviço de Auditoria e Inspeção, coordenado por magistrado do Ministério Público tendo em vista apurar as circunstâncias da ocorrência", realçou também.

A notícia da evasão dos dois reclusos foi avançada pelo jornal Correio da Manhã, que refere que o incidente ocorreu "na mesma zona da prisão onde aconteceu uma intrusão de um homem que arremessou telemóveis para o interior da cadeia".

O Jornal de Notícias escreve hoje que a fuga aconteceu numa zona em que a torre de vigia estava desativada e que os reclusos terão trepado o muro e usado uma corda de lençóis.

De acordo com o matutino, estavam ao serviço 15 guardas em vez dos habituais 30.