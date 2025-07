Cirurgias adicionais no Santa Maria estão sujeitas a 12 momentos de controlo

O presidente do Hospital de Santa Maria afirmou esta terça-feira que as cirurgias feitas em produção adicional, para reduzir as listas de espera, estão sujeitas a 12 momentos de controlo automatizado, um sistema que considerou ser rigoroso.

"Temos um controlo e uma monitorização rigorosa da produção adicional. A primeira razão são os doentes. A produção adicional é muito importante para resolvermos lista de espera", adiantou Carlos Martins aos deputados da Comissão de Saúde, onde foi ouvido a pedido da Iniciativa Liberal e do Chega.

Esta audição sobre a produção adicional do Serviço de Dermatologia da Unidade Local de Saúde (ULS) Santa Maria decorreu na sequência de notícias sobre o aproveitamento do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC), que permitiu a um médico receber centenas de milhares de euros por operar doentes aos sábados.

O responsável da ULS assegurou que a produção adicional, no âmbito do SIGIC, tem "12 momentos de controlo automatizado" e que a codificação das cirurgias a realizar também é auditada.

Segundo referiu, o facto de nem todos os processos que chegam à unidade local de gestão do acesso serem validados para pagamento aos profissionais de saúde "significa que o sistema funciona".

"Há processos que não são validados e não é feito nenhum pagamento às equipas, o que significa que há monitorização e controlo", salientou Carlos Martins, ao adiantar que "não há mais problemas" nos restantes 14 serviços que fazem produção adicional de cirurgias.

O gestor hospitalar disse ainda aos deputados que, atualmente, "não há nenhum médico a codificar o seu serviço" na ULS Santa Maria, uma vez que, depois ter sido detetada essa questão, foi tomada uma decisão nesse sentido.

Questionado sobre o que falhou no caso do dermatologista que recebeu 400 mil euros em 10 sábados de trabalho adicional em 2024, Carlos Martins reconheceu que a falha só pode ter acontecido entre o "momento da consulta de referenciação e a inscrição informática".