Conselho Superior de Defesa destaca importância da Força Aérea na emergência médica

O Conselho Superior de Defesa Nacional deliberou esta terça-feira, por unanimidade, expressar o seu agradecimento às Forças Armadas pelo papel na sociedade portuguesa, sublinhando em particular a importância da Força Aérea na emergência médica.

Esta posição consta de uma nota publicada no site oficial da Presidência da República, que dá conta das conclusões do Conselho Superior de Defesa Nacional, que se reuniu esta terça-feira em sessão ordinária no Palácio de Belém, em Lisboa, sob a presidência do chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"O Conselho Superior de Defesa Nacional deliberou, por unanimidade, expressar o seu agradecimento e louvor às Forças Armadas pelo papel que desempenha na sociedade portuguesa, nomeadamente, sublinhando a importância do emprego de meios aéreos e equipas médicas da Força Aérea, no âmbito do Sistema Integrado de Emergência Médica", lê-se na nota, numa altura em que há alguma controvérsia sobre a adequação do atual papel da Força Aérea na prestação de emergência médica.

Nesta reunião foi analisada a "situação de defesa e segurança internacional" no contexto da NATO e da União Europeia, "tendo sido apresentado o plano de investimento de 2% do PIB, na área da Defesa Nacional, até final de 2025", objetivo traçado pelo executivo PSD/CDS-PP.

O comunicado acrescenta que foi feito "um ponto de situação relativo às Forças Nacionais Destacadas e dado parecer favorável, por unanimidade, às propostas de ajustamentos apresentados, após ponderar a respetiva adequabilidade militar e exequibilidade financeira".