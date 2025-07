Depois das escolas... Ordem dos Psicólogos defende plano sobre uso de ecrãs em casa

A Ordem dos Psicólogos avisa que o uso excessivo de ecrãs está associado a “maior depressão, maior ansiedade e maiores dificuldades na regulação da atenção com consequências no desempenho académico”. Os telemóveis na escolas vão ser proibidos até ao 6.º ano e deve haver um plano familiar sobre o uso de telemóveis em casa.

Reduzir a exposição de crianças e jovens aos ecrãs é fundamental para o seu bem-estar e desenvolvimento positivo, defende a presidente do Conselho de Especialidade de Psicologia da Educação (CEPE) da Ordem dos Psicólogos, Sofia Mendes.

Em declarações à Renascença, a especialista diz que “o uso abusivo de tecnologia é uma preocupação das famílias há bastante tempo". De acordo com Sofia Mendes, as famílias “procuram ajuda especializada por causa das consequências do uso excessivo e de outros fenómenos que lhe estão associados”, como por exemplo, “maior depressão, maior ansiedade, maiores dificuldades na regulação da atenção, da impulsividade, com consequências naquilo que é o desempenho académico”.



A presidente do CEPE da Ordem dos Psicólogos aplaude, por isso, a medida do Governo em proibir os smartphones nas escolas e sugere às famílias, que na sequência das novas regras, adotem um plano sobre o uso de ecrãs em casa, que pode passar por “desligar os ecrãs durante as refeições e passeios em família e não utilizarem o telemóvel antes de irem dormir”. Sofia Mendes aconselha que “as crianças devem descontinuar a utilização do telemóvel, pelo menos, uma hora antes de irem dormir” e garantir que o telemóvel não fica no quarto. Entre as estratégias, esta psicóloga sublinha que é importante “o estabelecimento de controlos parentais para monitorizar o tempo despendido em ecrãs e os conteúdos a que os filhos estão expostos”. Limitar telemóvel pode provocar “comportamentos reativos” Nestas declarações à Renascença, a presidente do CEPE da Ordem dos Psicólogos avisa os pais que, numa fase inicial, é natural que os filhos protestem com a imposição de novas regras. Sublinha que “cada família vai ter de ver, em casa, aquilo que faz sentido: se faz sentido dar acesso ou se faz sentido esse acesso ser limitado, avisando “que quando subitamente se mudar um comportamento, por parte das crianças é natural que haja um comportamento mais reativo”.