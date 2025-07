Dois dos quatro detidos em operação "A La Carte" ficam em prisão preventiva

Dois dos quatro detidos na operação "A La Carte", relacionada com tráfico de pessoas e droga, ficaram em prisão preventiva e os demais com apresentações periódicas, segundo a página do Ministério Público (MP).

A informação publicada na página da Procuradoria-Geral da República refere que a 03 de julho passado foram realizadas 40 buscas domiciliárias e não domiciliárias, para a recolha de elementos de prova, tendo sido detidos, fora de flagrante delito, quatro arguidos e que após primeiro interrogatório judicial dois ficaram com a medida de coação mais gravosa e os outros dois sujeitos a apresentações periódicas e proibições de se ausentarem para o estrangeiro, de contactarem os demais intervenientes e de frequentarem os estabelecimentos identificados na investigação (todos eles de diversão noturna).

De acordo com o MP, "no processo é investigado um grupo organizado, com ramificações no Brasil, que se dedica à prática de crimes de tráfico de pessoas para exploração sexual, lenocínio, associação criminosa, branqueamento e tráfico de estupefacientes".

Nesta investigação, o MP junto do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) de Lisboa é coadjuvado na investigação pela Divisão de Investigação Criminal de Lisboa da Polícia de Segurança Pública.

O jornal Correio da Manhã adiantou, entretanto, que a operação foi realizada na madrugada da passada quinta-feira na discoteca Elefante Branco e em outros estabelecimentos de diversão noturna do mesmo género.

Segundo o mesmo jornal, o gerente e o cogerente do clube noturno Elefante Branco são as duas pessoas que ficaram em prisão preventiva.

O Diário de Noticias escreve que, além das quatro detenções - dois homens e duas mulheres -- foram apreendidas diversas drogas (cocaína, liamba e sintéticas), de mais de 100 mil euros em dinheiro, material informático, seis viaturas topo de gama, uma mota e uma mota de água e ainda diversos artigos de luxo, nomeadamente relógios, jóias, artigos de ourivesaria e roupas.