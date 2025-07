Encontradas com vida crianças que estavam desaparecidas no Areinho

Duas crianças que tinham sido dadas como desaparecidas na manhã desta terça-feira, na praia fluvial do Areinho, em Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia, foram encontradas com vida e em segurança.

A informação foi confirmada à Renascença por fonte dos Bombeiros de Avintes. Desconhecem-se as idades das crianças, que estariam em contexto de ATL.

O alerta foi dado por volta das 10h00. As buscas decorreram no rio Douro e por terra, mas terminaram com final feliz duas horas depois.

No local, estiveram os Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia, uma embarcação da Polícia Marítima e o INEM.

[Notícia atualizada às 13h12 de 8 de julho de 2025 para dar conta do paradeiro das crianças]