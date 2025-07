​Exportadores de vinho temem “vindima mais negra de sempre”

A Associação Nacional dos Comerciantes e Exportadores de Vinhos e Bebidas Espirituosas (ANCEVE) mostra-se preocupada com as próximas colheitas.

O presidente da organização, Paulo Amorim, diz à Renascença que se adivinha "uma tempestade perfeita no setor", depois de um ano que classifica como “o mais dramático” da história da vitivinicultura portuguesa.

“Eu assisti a dezenas de vindimas no meu percurso profissional. Pensava que no ano passado tinha sido a pior vindima a que eu tinha assistido e infelizmente, parece que esta vai ser ainda pior. Há aqui uma série de fatores que se conjugam numa tempestade perfeita para, aparentemente fazer desta vindima, a mais negra de sempre”, diz o dirigente.

Paulo Amorim recorda que, no ano passado, muitos viticultores deixaram as uvas por colher por não conseguirem encontrar compradores ou pelo facto de o preço que lhes foi oferecido implicar um prejuízo demasiado avultado e não compensar o seu trabalho.

“Há muita uva, provavelmente, que vai deixar de ser colhida. Há muitas adegas grandes que tradicionalmente compravam uva a vitivinicultores que já escreveram cartas a dizer que não vão comprar este ano e, em muitos casos, é novamente este ano. Já tinha acontecido o ano passado. Além disso, temos um ministro que na primeira parte do seu mandato ouviu o setor, mas não tomou as medidas que nós achávamos que eram fundamentais”, alega.

Apoio de Bruxelas e fim de cativações

Para procurar minimizar danos, o presidente da ANCEVE solicitou uma reunião com carácter de urgência à Comissão Parlamentar de Agricultura e Pescas e revela as reivindicações que vai apresentar.

“Pretendo que me apoiem na tentativa de, em Bruxelas, conseguir que a majoração dos apoios comunitários à promoção seja efetivada, tal como defendemos há muitos anos, o que fará com que possamos promover os vinhos portugueses de uma forma mais assertiva, nomeadamente no mercado dos Estados Unidos. Apelo também a que acabem de uma vez por todas as cativações do Ministério das Finanças, nomeadamente junto do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto. Ou seja, o setor poupa dinheiro dos seus institutos nas suas CVR [Comissões Vitivinícolas Regionais] e depois o Ministério das Finanças vai lá cativar o dinheiro que deveria ser usado em prol da promoção."

Paulo Amorim alude a um setor “crispado, entristecido e zangado” com as políticas dos últimos anos e entende que se deveria repensar a vitivinicultura a longo prazo. “Precisamos de um novo estudo Michael Porter que nos defina metas até 2035”, afirma.

Por outro lado, responsável pela ANCEVE diz que não ajuda o facto de o Instituto da Vinha e do Vinho, uma Instituição fundamental para a fileira vitivinícola, “se encontrar numa situação de indefinição e paralisia”, em consequência da “exoneração verbal do seu Conselho Directivo em janeiro passado”, sublinhando que, “passados seis meses, ainda não formalizada pela tutela”.

A pressão das tarifas de Trump

O presidente da ANCEVE também refere razões do próprio mercado do vinho, cujo consumo tem vindo a decair, e diz que as políticas tarifárias de Donald Trump colocam mais pressão e incerteza no setor.

“Com esta política de que hoje é uma coisa e amanhã é outra, está a fazer com que, perante a incerteza, os importadores e os distribuidores nos Estados Unidos tenham parado, há alguns, meses de importar vinho. Além de estarmos a perder um mercado que era e é absolutamente estratégico, isso faz também com que haja cada vez mais concorrência entre países e entre os produtores de todo o mundo que se dirigem a mercados alternativos. Isso torna o cenário nesses mercados alternativos ainda mais competitivo, agressivo e difícil do que aquilo que era antes da eleição de Donald Trump”, diz Paulo Amorim.