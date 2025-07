​Incêndio afeta quase dois terços do concelho do Alandroal. Reforços a caminho

Cerca de dois terços do concelho do Alandroal estão a ser afetados pelo incêndio que deflagrou esta terça-feira de manhã, avança o autarca João Grilo.



“Temos quase dois terços do concelho relativamente afetados. Cerca de 20 quilómetros da estrada nacional que atravessa o concelho foram alvo de mais de quatro dezenas de ignições, resultado de uma peça metálica de um pesado”, disse o presidente da câmara, aos jornalistas.

João Grilo tem esperança que, com a baixa das temperaturas e o amainar do vento durante a noite, o trabalho dos bombeiros seja mais facilitado.

O autarca também confirma que houve necessidade de retirar moradores de várias casas.

As chamas provocaram três feridos ligeiros entre os operacionais envolvidos no combate às chamas.

Pelas 22h00, a combater as chamas estavam 383 operacionais, apoiados por 131 viaturas.

É esperado o reforço dos meios no terreno durante a noite e madrugada, com a chegada de mais algumas centenas de operacionais e veículos de combate ao fogo.

Ao longo do dia, o incêndio obrigou a evacuar a zona industrial do Alandroal e as habitações adjacentes, como medida de prevenção.

O alerta foi dado pelas 9h30, depois de uma peça de um camião ter caído e provocado faíscas e dezenas de focos de incêndio.

O condutor do pesado foi constituído arguido e o caso foi comunicado ao Ministério Público.