Incêndio obriga a evacuar zona industrial e casas no Alandroal

Mais de 300 operacionais e 9 meios aéreos combatiam, pelas 19h30 desta terça-feira, um incêndio no concelho de Alandroal, no distrito de Évora.

À Renascença, fonte do Comando Sub-regional da Proteção Civil do Alentejo Central indica que a zona industrial da localidade e as habitações adjacentes foram evacuadas por precaução.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



As chamas chegaram perto da aldeia de Tercena e várias pessoas foram retiradas pela GNR, como medida de precaução.

"A situação descontrolou-se um bocadinho" na periferia desta vila, sobretudo, devido ao vento forte, disse no local à agência Lusa a presidente da Junta de Freguesia de Terena, Joselina Paiva.



“O fogo já chegou perto das casas e de arrecadações que as pessoas aqui têm”, realça, precisando que as habitações que estiveram em perigo situam-se junto à estrada que liga a vila de Terena à aldeia de Hortinhas.

Apesar da aflição, frisa, a autarca diz não ter informação de nenhuma casa destruída pelas chamas.

Joselina Paiva conta que muitos populares tentaram com mangueiras ajudar os bombeiros a evitar o pior.

O alerta para o incêndio foi dado pelas 9h30, depois de uma peça de um camião ter caído e provocado faíscas.

O condutor do pesado foi constituído arguido e o caso foi comunicado ao Ministério Público.