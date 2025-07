José Sócrates: "Em dez anos, o Ministério Público não apresentou prova nenhuma"

O antigo primeiro-ministro, José Sócrates, saiu do tribunal, ao final da manhã, no segundo dia de julgamento do processo Marquês, referindo um "despacho" que diz ter sido “escondido pelo Ministério Público”.

Em declarações aos jornalistas, Sócrates explicou, com o documento na mão, que apresentou dentro da sala de tribunal, que "na matéria que diz respeito à substância do processo, a OPA da Sonae e apoio à PT, não ficou pedra sobre pedra" e que o despacho é "do secretário de Estado das Finanças, que fixa aquilo que foi desde sempre a posição de neutralidade do Governo".

"Nunca os jornalistas publicaram este documento. Queria oferecer-vos", disse Sócrates.