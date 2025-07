Madeira com mais navios de cruzeiro, passageiros e impacto económico na última temporada

A temporada alta de cruzeiros na Madeira 2024/2025 terminou com um número recorde de 743.699 passageiros transportados, mais 140 mil face à anterior, e um impacto económico de 62,8 milhões de euros, foi anunciado esta terça-feira.

Em comunicado, a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM) salienta que a temporada alta, que decorreu entre 01 de setembro de 2024 e 31 de maio deste ano, foi "excecional", destacando o crescimento registado no número de passageiros, tripulantes, escalas e impacto financeiro direto.

Além do número de passageiros, que aumentou de 604.370 para 743.699, verificou-se um crescimento de 26,71% nos tripulantes e de 17,13% no número de escalas ocorridas no Funchal e no Porto Santo.

Na temporada de 2023/2024 atracaram nos portos regionais 254 navios, enquanto em 2024/2025 atracaram 335.

Também o impacto na economia regional, que na temporada anterior foi de cerca de 50,5 milhões euros, cresceu para quase 63 milhões, de acordo com um estudo realizado pela Associação Comercial e Industrial do Funchal, que estabelece em 61,40 euros o valor médio diário gasto por cada passageiro ou tripulante, refere a APRAM.

Citada no comunicado, a presidente da APRAM, Paula Cabaço, sublinha que esta "foi de longe a melhor temporada de cruzeiros para os portos da Madeira", perspetivando mais "um excelente ano para o setor".

"Já tínhamos fechado o ano de 2024 com um recorde de passageiros e tripulantes - mais 16,65% do que em 2023 --, e este primeiro trimestre foi igualmente de crescimento e os números da temporada permitem antever mais um ano muito bom para a indústria dos cruzeiros", acrescenta.

"Terminámos o ano a crescer a dois dígitos [16,68%] e esta temporada ultrapassámos os 20%, quando a média do mercado global não chega aos 10%", destaca ainda a responsável da APRAM.