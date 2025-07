MAI diz que Provedoria da Justiça "não aponta críticas ou falhas estruturais" à ação no Benformoso

A Provedoria de Justiça identificou "falhas graves na planificação" da operação da PSP que aconteceu na rua do Benformoso, em Lisboa, uma vez que não encontrou justificação para as revistas feitas, divulgou o organismo na segunda-feira.

"A Provedoria de Justiça exerce a missão que lhe compete e que é de grande relevância. As sugestões emitidas por esta Instituição, na sequência da queixa apresentada sobre a operação policial realizada em 19/12/2024, na Rua do Benformoso, em Lisboa, não apontam críticas ou falhas estruturais, nem de natureza sistémica, à atuação policial", pode ler-se numa nota do ministério liderado por Maria Lúcia Amaral.

O Ministério da Administração Interna (MAI) avançou esta terça-feira que as sugestões da Provedoria da Justiça relativamente à operação policial de dezembro passado na rua do Benformoso, em Lisboa, "não apontam críticas ou falhas estruturais" à ação policial.

Na sequência de uma queixa recebida, a Provedoria de Justiça analisou a ação policial que decorreu na rua do Benformoso, em que dezenas de pessoas estavam encostadas à parede, com as mãos no ar, para serem revistadas por agentes da PSP.

Para esta entidade, "foram detetadas falhas graves na planificação da operação quanto à "previsão da necessidade de realização de revistas pessoais e sua justificação"".

De acordo com a nota do MAI, as sugestões da Provedoria de Justiça "poderão, naturalmente, contribuir para o trabalho contínuo da Polícia de Segurança Pública no aperfeiçoamento dos seus procedimentos".

Ainda de acordo com a nota, o trabalho da PSP é desenvolvido diariamente "dentro de um equilíbrio, que é exigente, entre a segurança, por um lado, e a proteção dos direitos fundamentais, por outro".

De acordo com o ofício enviado pelo provedor-adjunto ao diretor nacional da PSP, foi recomendado que, em ações futuras, a PSP justifique - na planificação ou durante as ações - a necessidade de recorrer a revistas pessoais.

Num primeiro ponto, a Provedoria de Justiça, reconhece que a operação policial cumpriu os requisitos da Lei das Armas, na medida em que foi feita a respetiva comunicação ao Ministério Público, foi delimitada uma área geográfica e uma janela temporal.

No entanto, "nenhuma previsão foi especificamente feita por essa força de segurança quanto à realização de revistas pessoais", o que constitui uma "falha crítica, porque desvaloriza as garantias adequadas contra a arbitrariedade e o abuso de poder".

As revistas devem, aponta esta entidade, ser feitas em locais adequados e resguardados, sempre que possível, uma vez que é "dever dos elementos policiais que as efetuam garantir o pudor e dignidade pessoal dos visados".