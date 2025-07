Mais de 240 operacionais combatem chamas no Alandroal e Terena

Mais de 240 operacionais e 8 meios aéreos combatem as chamas num incêndio que deflagra nas freguesias do Alandroal e de Terena.

Ao que a Renascença apurou junto do segundo comandante sub-Regional da Proteção Civil do Alentejo Central, Fábio Pontes, existem focos de incêndio em vários locais.

O incêndio, que está ainda ativo, deflagra em zona de mato, pasto e eucaliptal.

“Para já não há vítimas a registar, nem qualquer tipo de habitação afetada. É claro que é uma zona com montes dispersos, mas os mesmos até ao momento foram sendo protegidos”, esclareceu Fábio Pontes.

Mais a norte, em Tortosendo, no concelho da Covilhã, mais de 100 operacionais acompanhados de três meios aéreos combatem as chamas. Contactado pela Renascença, o comandante Luís Marques do Comando Sub-Regional da Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela garante que o incêndio já está dominado e que não há vítimas nem danos em habitações a registar.