Ministra da Saúde diz estar de "consciência tranquila"

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, garantiu, esta terça-feira, estar de "consciência tranquila" quanto ao seu trabalho.

"Eu estou absolutamente de consciência tranquila, naturalmente, e todos os dias trabalho - quero que os portugueses saibam isso - para resolver problemas", admitiu, aos jornalistas, depois de ter sido confrontada com os mais recentes casos a envolver o socorro de doentes, no país.



Ana Paula Martins tem estado debaixo de fogo nos últimos tempos. Só na última semana, duas grávidas perderam os bebés após recorrerem ao Serviço Nacional de Saúde e um homem em estado grave esperou mais de cinco horas para ser transportado do Hospital da Covilhã para receber assistência em Coimbra.

Perante o cenário, Ana Paula Martins garante que não foge "de nenhum problema".

"Não fujo nem fugirei de nenhum problema. Assumir responsabilidades significa ficar, resolver, dar a cara, de uma maneira empática, com compaixão pelas situações e pelos desfechos que, naturalmente, são absolutamente indesejáveis", assegura, garantindo que não vai desistir. "Não desistirei, enquanto o primeiro-ministro assim o entender, de melhorar o SNS", reiterou.

"Nunca desistirei de nenhuma das missões que me forem conferidas pelo primeiro-ministro", repetiu, à saída da apresentação do "Relatório da Reformulação dos Alimentos em Portugal -- 2018-2023" no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.