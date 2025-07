Morreu uma recriadora histórica ferida num incidente com pólvora em Boticas

Depois do incidente, este responsável tinha referido que os feridos eram recriadores históricos e que ambos tinham uma experiência de mais de uma década no manuseamento de peças de artilharia.

Uma mulher de 52 anos que ficou ferida num incidente com pólvora durante uma recriação histórica que aconteceu a 28 de junho, em Boticas, acabou por morrer no hospital, confirmou esta terça-feira Paulo Martinho, da empresa WilCôa.

O outro ferido ainda se encontra hospitalizado, onde continua em tratamento.

Paulo Martinho descreveu a situação que aconteceu em Boticas como "inédita" e explicou que "não houve nenhuma explosão" mas "simplesmente uma ignição dentro da caixa" onde estavam cargas de pólvora negra para serem disparadas no canhão.

Essa caixa de madeira ardeu, sem causas identificadas e, por isso, na altura o responsável disse que se quer apurar o que aconteceu, mas sem que tenha havido novidades até ao dia de hoje.

"E queremos perceber o que é que aconteceu para futuramente evitarmos este tipo de situações e estamos a articular isso com o município de Boticas, com a Associação Napoleónica Portuguesa, que coordena tudo o que é recriação de época do século XIX, das invasões francesas em Portugal e que tem muitas dezenas de associados que quase semanalmente lidam com pólvora e armas do século XIX", referiu então.

A caixa com a pólvora estava à sombra, mas o dia foi muito quente em Boticas, no norte do distrito de Vila Real, tal como praticamente em todo o país.

Depois do incidente, a Lusa contactou o Comando da GNR de Vila Real que disse que os militares estiveram no local e recolheram informação sobre o incidente, que foi remetida para o Ministério Público e para a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).

A Guarda confirmou ainda, junto da PSP, que as vítimas estavam habilitadas com a licença de uso e porte de arma dos artefactos em causa, havendo ainda autorização legal para a aquisição da pólvora negra.