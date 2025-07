"O dinheiro não é meu". Sócrates rejeita proximidade com Salgado

José Sócrates voltou esta terça-feira a ser repreendido no julgamento do processo Marquês. No final, o antigo primeiro-ministro voltou a acusar a juíza Susana Seca de hostilidade, desvalorizou escutas com Ricardo Salgado e disse: "o dinheiro não é meu".



“Eu não quero valorizar isso. A senhora juíza tem uma hostilidade latente contra mim que eu espero ter contribuído para pôr de lado, porque isso é horrível tanto para quem está a prestar declarações como para quem está a ouvir”, afirmou o arguido, em declarações aos jornalistas.

No rescaldo da segunda sessão do julgamento do processo Marquês, que decorre no Campus da Justiça, em Lisboa, José Sócrates argumenta que “não ficou pedra sobre pedra sobre a questão da PT, nem sobre a OPA da Sonae, nem sobre o veto da Vivo”.

“Todas as provas que apresentei demonstram a falsidade”, sublinhou o antigo primeiro-ministro.