PJ detém três homens suspeitos de atearem fogo em Beja

Três homens foram detidos por suspeitas de serem os responsáveis por um incêndio florestal que deflagrou no dia 25 de junho no concelho de Beja, informou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ) em comunicado.

Segundo a PJ, o episódio ocorreu no Monte da Azinheira/Monte Visto, na localidade de Nossa Senhora das Neves, no concelho de Beja, numa "zona predominantemente rural" e "com o solo ocupado por olival e vegetação de crescimento espontâneo".

O incêndio "foi provocado com recurso a chama direta", tendo sido detetados dois focos "na berma da estrada municipal 1045", local que teve diversas habitações "em risco".

O fogo foi combatido pelos Bombeiros de Beja, Serpa e Cuba e por militares da GNR.

No comunicado, a PJ indica que "os elementos probatórios recolhidos" permitiram identificar três homens, de 21, 24 e 47 anos, presumíveis autores do incêndio florestal que apresentavam um "forte quadro de alcoolismo".

Ainda assim, não foi possível "identificar qualquer motivação racional ou explicação plausível para a atuação criminosa", lê-se na nota.

Os homens, detidos fora de flagrante delito, vão ser presentes às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

O inquérito é da responsabilidade do Departamento Central de Investigação e Ação Penal de Beja.