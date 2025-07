Praias de Matosinhos desaconselhadas a banhos

As praias de Matosinhos, no distrito do Porto, estão desaconselhadas a banhos, de acotrdo com informação avançada à Agência Lusa pelo comandante da capitania do Douro, Rui Lampreia.

“O aviso só foi emitido na segunda-feira, mas estão assim desde o fim de semana. Estamos à espera da contra-análise para tentar repor a situação. Os banhos estão desaconselhados”, indicou o comandante.

Em causa, especificou, as praias entre a Internacional, junto à Ribeira da Riguinha, e o molhe sul, no Porto de Leixões.

Já no ‘site’ da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) aparecem com aviso vermelho, por contaminação microbiológica, as praias Matosinhos Norte, Matosinhos Centro e Matosinhos Sul.