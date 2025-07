Proibição avança, com exceções. Alunos podem usar telemóveis sem internet para falar com os pais

Os "dumb phones", ou telemóveis sem acesso à internet, vão poder continuar a ser usados nas escolas para os alunos comunicarem com as famílias. Já os smartphones vão ter níveis diferentes de proibição (ou restrição) consoante os níveis de escolaridade dos alunos. As novas regras foram apresentadas esta terça-feira pelo ministro da Educação, em conferência de imprensa. As medidas entram em vigor no próximo ano letivo de 2025/2026. Segundo a explicação do secretário de Estado Alexandre Homem Cristo, que explicou os detalhes depois do ministro Fernando Alexandre falar, será proibido o uso de smartphones nos espaços escolares pelos alunos do 1.º e 2.º ciclos. No 3.º ciclo, não haverá proibição direta, mas será recomendada a implementação de medidas que visem restringir e desincentivar o uso destes dispositivos.

Em ambos os casos, as novas regras impostas pela tutela seguem a linha das recomendações (não obrigatórias) que o Governo tinha feito no ano letivo anterior. Já no ensino secundário, a abordagem será mais participativa, com uma recomendação de envolvimento dos alunos na definição de regras para uma utilização responsável dos smartphones. Não há regra sem exceção

Apesar das orientações gerais, estão previstas algumas exceções à regra, pensadas para alunos estrangeiros ou estudantes com problemas de saúde, por exemplo. Segundo o secretário de Estado, os alunos com baixo domínio da língua portuguesa que possam beneficiar do uso do smartphone como ferramenta de apoio poderão continuar a usá-lo, assim como alunos com necessidades de saúde comprovadas, cuja situação justifique o uso do dispositivo. Por outro lado, a utilização dos telemóveis em contexto pedagógico — nomeadamente em sala de aula ou em visitas de estudo — é permitida desde que devidamente enquadrada e autorizada pelo professor. Homem Cristo explicou ainda que há permissão para o uso de “dumb phones” (telemóveis sem acesso à internet), apenas com funcionalidades básicas de comunicação, para garantir o contacto com as famílias. O passo seguinte implica reuniões da equipa do Ministério de Educação com os diretores escolares, onde serão partilhados os detalhes operacionais das novas regras e que deverão ser agendadas "nos próximos dias". Após reunião com os diretores, a tutela distribuirá documentos com orientações às escolas sobre implementação das novas regras.