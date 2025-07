Projeto para balneário de sem-abrigo vence Prémio Maria José Nogueira Pinto

O projeto "Abraço D" Água", do Centro de Apoio ao Sem-Abrigo, para equipar um balneário onde pessoas sem-abrigo possam fazer a sua higiene, é o vencedor da 13.ª edição do Prémio Maria José Nogueira Pinto em Responsabilidade Social.

A informação é divulgada pela MSD, que se apresenta como um dos maiores laboratórios farmacêuticos do mundo e que atribui o galardão, depois de analisar dezenas de candidaturas de projetos em várias áreas de intervenção social, desenvolvidos no país.

O projeto vencedor visa equipar um balneário destinado a pessoas em situação de sem-abrigo, no concelho de Cascais, criando um espaço seguro, higiénico e acolhedor, onde possam cuidar da sua higiene pessoal com dignidade e é da responsabilidade do Centro de Apoio ao Sem-Abrigo (CASA).

"O "Abraço D"Água" está a equipar um balneário para pessoas sem-abrigo em resposta à falta de acesso a instalações sanitárias adequadas, o que agrava situações de exclusão social e compromete a saúde e autoestima de quem vive na rua", lê-se no comunicado.

Explica que o espaço será também "um local de escuta, relação e proximidade, funcionando como uma porta de entrada para outros apoios sociais e de saúde".

"O contacto regular com profissionais e voluntários permitirá sinalizar situações de maior vulnerabilidade e encaminhar estas pessoas, de forma a receberem respostas adequadas às suas necessidades", acrescenta.

Outro dos motivos para a escolha deste projeto como vencedor tem a ver com a sua sustentabilidade, uma vez que assenta na gestão eficiente de recursos, em parcerias estratégicas e na mobilização da comunidade, com um "modelo pensado para ser financeiramente viável a longo prazo, com custos controlados e possibilidade de replicação".

"A manutenção do balneário será assegurada por uma equipa técnica e por voluntários com formação específica, garantindo a qualidade e a continuidade deste serviço", refere a MSD, que salienta igualmente que serão feitas campanhas de sensibilização de mobilização da comunidade, de modo a "fortalecer o apoio social dado ao projeto, criando uma base sólida de voluntariado e doações".

Os projetos da Associação de Actividade Motora Adaptada, de Lisboa, e da Associação Académica da Universidade do Minho, em Braga, foram distinguidos com Menções Honrosas.

No primeiro caso, trata-se de Campos de Férias Especiais, um programa de ocupação dos tempos livres para pessoas com perturbações globais do desenvolvimento, no espetro do autismo ou com qualquer outro tipo de deficiência ou necessidades especiais.

No segundo caso, o prémio foi pelo projeto UMFuturo, que tem como objetivo desenvolver um espaço seguro para as crianças do bairro social das Enguardas, em situação de vulnerabilidade social, promovendo a redução do abandono escolar.

A associação CASA recebe um prémio pecuniário de 15 mil euros, enquanto cada menção honrosa tem direito a 2.500 euros.