Reforço de meios de emergência médica "vai existir e é inevitável", diz Marcelo

Marcelo Rebelo de Sousa frisou a mensagem de que "vai haver no futuro, naturalmente, mais meios do sistema de emergência médica", afirmando que esse reforço de meios "vai existir e é inevitável".

Marcelo Rebelo de Sousa, que falava aos jornalistas no Palácio Fronteira, em Lisboa, depois de participar na cerimónia de entrega do Prémio Maria José Nogueira Pinto, salientou que " a Força Aérea está a desempenhar uma missão num período limitado de tempo ", por "alguns meses".

O Presidente da República enquadrou o recurso à Força Aérea como "uma solução temporária de colaboração" que surgiu "pelo facto de o reforço dos meios de emergência médica não ter ocorrido" atempadamente, "por razões de natureza administrativa ou burocrática".

"E depois há, de facto, um problema, que é, várias unidades hospitalares não estão preparadas, não é para determinado tipo de helicópteros, é para muitos helicópteros, quer dizer, de vários tipos e de vário porte", apontou.

Interrogado se a questão não reside na inadequação dos helicópteros, em vez de nas condições das unidades hospitalares que já existiam, o chefe de Estado respondeu que há unidades que foram preparadas "para outro tempo, para outras situações, e não ajustáveis àquilo que hoje se exige de helicópteros que têm de ter meios médicos cada vez mais elevados".

"Para já, importa é que a contratação dos meios de reforço ocorra, isso é a primeira prioridade. A segunda prioridade é ir vendo como é que a Força Aérea está, com uma capacidade de resposta em vários pontos do território, quer no continente, quer nas regiões autónomas, está a fazer face a uma nova situação completamente diferente", considerou.

Segundo o Presidente da República, "a terceira questão vai ser, depois, olhar para as estruturas hospitalares e olhar para aquilo que vai ser uma utilização mais intensa, mais frequente e sistemática, que até agora não acontecia" de meios aéreos.