Sócrates na chegada a tribunal: "Já fui julgado há quatro anos e ilibado de todas as acusações"

"Já vos disse isto no passado e volto a dizer : se acham que um lapso de escrita vai desaparecer, estão muito equivocados. O lapso de escrita nunca existiu, foi um estratagema das juízas ", afirmou. “As senhoras juízas acharam que podiam, num toque de magia, mudar o crime”.

Em declarações aos jornalistas, o antigo líder socialista admitiu ter sido "julgado há quatro anos" e ter "sido ilibado de todas as acusações" , voltando a sublinhar o “lapso de escrita” que ocorreu por parte do Ministério Público.

À entrada para a segunda sessão de julgamento no processo Marquês, o antigo primeiro-ministro, José Sócrates, sublinhou, que "já foi julgado" e que esta é "já a segunda vez que vai ser julgado", acusando o coletivo de juízes de "estratagema".

José Sócrates referiu ainda a queixa-crime que colocou contra o Estado português no Tribunal europeu dos Direitos do Homem relativa à Operação Marquês, que apresentou na última semana, em Bruxelas.

"O Estado acha que ao fim de oito anos pode mudar as acusações de um indivíduo? Não pode", defendeu. "As leis europeias dizem que, quando há uma mudança numa acusação, ela deve ser comunicada imediatamente e não oito anos depois!".

O antigo primeiro-ministro classificou ainda como “escandalosa” a declaração do Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, que ao Observador, tinha referido que se devia "dar oportunidade ao eng. José Sócrates para provar a sua inocência”.



"O jornalismo português tem obrigação de não permitir que um Procurador-Geral da República faça as declarações escandalosas que fez", disse. "Os jornalistas têm estado do lado da autoridade, e não do lado da liberdade".

De recordar que mais de uma década depois de ter sido detido, José Sócrates sentou-se, na última quinta-feira, pela primeira vez no banco dos réus, no âmbito do julgamento da Operação Marquês.