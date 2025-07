Tráfico de droga. 32 quilos de anfetaminas escondidos no mar em praia algarvia

Mergulhadores da Polícia Marítima retiraram 32 quilos de anfetaminas do mar, na praia da Terra Estreita, em Santa Luzia, no concelho de Tavira, anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

A droga foi retirada na segunda-feira de uma profundidade de cerca de três metros, na sequência de um alerta recebido pelas autoridades a dar conta da possível presença do estupefaciente junto à zona balnear do concelho de Tavira, que está localizada numa das ilhas barreira da Ria Formosa, zona húmida do distrito de Faro, classificada como Parque Natural, informou a AMN em comunicado.

Após o alerta, foram destacados para o local elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Tavira, que apreenderam os 32,46 quilogramas de anfetaminas, divididos por "30 volumes de produto estupefaciente", numa zona que tinha "cerca de três metros de profundidade".

"A Polícia Marítima, através de mergulho em apneia, apreendeu o produto estupefaciente e entregou-o posteriormente à Polícia Judiciária", a cargo da qual ficou a investigação, revelou a AMN.

A Autoridade Marítima adiantou que foi também ativado o Grupo de Mergulho Forense e Operações Policiais Subaquáticas (GMF-OPS) da Polícia Marítima, com um veículo subaquático operado remotamente (ROV).

Com a ajuda deste equipamento, o grupo de mergulho forense vai conduzir mais buscas junto à costa algarvia para verificar se existe mais produto estupefaciente por recuperar na zona ou são encontrados elementos de prova úteis para a investigação.