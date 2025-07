Água, café, sandes, toldos e barracas nas praias. Governo vai impor limites de preços

O Governo quer limitar os preços dos bens vendidos nas praias portuguesas, indicou a ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, à revista Sábado.

O Governo pretende com esta medida garantir o acesso público a todas as praias do país, e vai avançar com uma tabela de bens essenciais como água, café, sandes, toldos e barracas.

De acordo com fonte do ministério do Ambiente contactada pela Renascença, o anúncio será feito esta quarta-feira. A mesma fonte indica que o pacote de medidas ainda está ainda ser ultimado.

Já citada pela revista Sábado, a ministra do Ambiente aponta para um “menu de serviço público” que inclui ainda a promessa de mais acessos aos areais.

“O que vamos impor é que estas concessões façam serviço público. Quem as explora paga um valor muito pequeno ao Estado e vamos ser mais exigentes”, explicou a governante, admitindo que “nos apoios de praia pode haver coisas mais caras, mas tem de haver um mínimo à venda a preços acessíveis”.

Maria Graça Carvalho explicou ter começado a estudar estas medidas na sequência da ação de fiscalização da Agência Portuguesa do Ambiente às praias entre Troia e Melides e que foram alvo de notícias sobre a ausência de entradas em grandes extensões de areal.

A Renascença está a tentar esclarecimentos adicionais e uma primeira reação da Federação dos Concessionários de Praias.