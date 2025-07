Autarca de Alcochete encara como "normal" apresentação de novo projeto para o novo aeroporto de Lisboa

O presidente da Câmara de Alcochete, Fernando Pinto, encara como "normal" a apresentação de um novo projeto por parte da ANA - Aeroportos de Portugal, para o novo aeroporto de Lisboa.

A concessionária pretende encontrar uma solução "mais realista e adaptada às necessidades atuais e com custo menor", disse o presidente executivo, Thierry Ligonnière, em declarações ao jornal ECO.

Fernando Pinto diz à Renascença esperar apenas que as alterações, que incidem nomeadamente na diminuição do tamanho das pistas da infraestrutura, "não coloquem em causa a segurança dos passageiros".

"Acredito que a ANA tem capacidade técnica suficiente para descortinar essas questões e desenvolver os procedimentos numa base de contenção de custo", rdeclara.

O autarca acredita também que "não será a apresentação de uma nova proposta" que vá fazer derrapar o prazo de conclusão da obra, apontado para 2037.

Fernando Pinto salienta que fala tendo em conta "aquilo que é dito na comunicação social" e que não recebeu qualquer informação por parte do governo ou da concessionária, mas está confiante que o executivo transmitirá todas as atualizações que "possam ser um obstáculo ao processo" a "todas as entidades que de forma direta e indireta estão relacionadas com o projeto".