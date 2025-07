Banhos interditados na praia de Matosinhos devido a contaminação microbiológica

Os banhos na praia de Matosinhos, no distrito do Porto, estão interditados desde esta quarta-feira por contaminação microbiológica, depois de estarem desaconselhados desde segunda-feira, confirmou à Lusa o comandante da capitania do Douro, Rui Lampreia.

Por esse motivo, Rui Lampreia referiu que foram içadas as bandeiras vermelhas naquela praia.

Entretanto, explicou, terão de ser realizadas novas análises à água para ser levantada esta interdição.

Numa informação divulgada aos banhistas, o delegado de Saúde Regional do Norte, Gustavo Tato Borges, ressalvou que os banhos foram interditados porque as últimas análises à qualidade da água do mar/rio revelaram a presença de bactérias patogénicas (escherichia coli e enterococos intestinais).

E essas bactérias poderão causar nos banhistas gastroenterite (diarreia, náuseas, vómitos e febre) e colocar em risco a sua saúde, tornando-se por isso "imperativo interditar o uso da água para fins balneares", acrescentou.

O delegado de Saúde ressalvou que a escherichia coli é uma bactéria que está presente nas fezes humanas ou de animais.

Já os enterococos intestinais são bactérias de origem fecal, ou seja, estão presentes nas fezes humanas ou de animais, logo sugere contaminação fecal na água do mar podendo colocar em risco a saúde, especificou ainda.