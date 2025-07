Coligação para a Antártida e o Oceano Austral vence Prémio Gulbenkian para a Humanidade 2025

A Fundação Calouste Gulbenkian anunciou esta quarta-feira que a Coligação para a Antártida e o Oceano Austral é a vencedora do Prémio Gulbenkian para a Humanidade 2025, em reconhecimento do seu trabalho na defesa de um dos ecossistemas mais frágeis e cruciais do planeta.

A distinção, no valor de um milhão de euros, foi atribuída pelo júri presidido por Angela Merkel, antiga chanceler da Alemanha, que destacou a liderança da coligação na proteção de regiões essenciais para a estabilidade climática global e o seu compromisso com a ciência e a cooperação internacional.

“A Coligação para a Antártida e o Oceano Austral transmite esperança às gerações vindouras e é uma justa vencedora deste prémio”, disse Angela Merkel, sublinhando o papel vital da organização na defesa de um território fora da jurisdição de qualquer nação.