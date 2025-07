Demitido o diretor clínico do Hospital de Santa Maria

Rui Tato Marinho, o diretor clínico do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, foi demitido, avançou esta quarta-feira a SIC Notícias.

A demissão de Rui Tato Marinho acontece na sequência de auditorias às cirurgias adicionais no maior hospital do país.

Ana Isabel Gouveia Lopes, do departamento de pediatria do Hospital de Santa Maria, foi convidada para o lugar de diretora clínica.

As auditorias internas do Hospital de Santa Maria confirmam graves irregularidades no serviço de Dermatologia, avançou no sábado a CNN Portugal.



Na investigação, foi apurado que, entre 2021 e 2024, o médico Miguel Alpalhão terá faturado quase 700 mil euros aos sábados, incluindo 400 mil em apenas 10 dias.



O Ministério Público abriu uma investigação ao caso.

O caso chegou esta semana ao Parlamento pela mão da Iniciativa Liberal, que requereu a audição de vários envolvidos no caso.

A Unidade Local de Saúde Santa Maria gastou 40 milhões de euros em cirurgias adicionais desde 2022, disse aos deputados o inspetor-geral da saúde, Carlos Carapeto.



O médico dermatologista Miguel Alpalhão recusou prestar esclarecimentos no Parlamento.