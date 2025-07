Duarte Pacheco: "Ministério Público está a dar armas a Sócrates para fazer espetáculo"

O social-democrata Duarte Pacheco critica o Ministério Público pela forma como está a conduzir a acusação no julgamento de José Sócrates, no âmbito da Operação Marquês. No programa "Casa Comum" da Renascença, o antigo deputado diz que o antigo primeiro-ministro está a promover um espetáculo mediático com base em erros dos procuradores.

"Não se pode avançar com uma acusação a dizer que o crime é de corrupção para ato lícito e de repente descobre-se que já prescreveu. Isto não pode acontecer. Ou pôr a passar na sessão do tribunal, uma escuta telefónica em que se ouve José Sócrates a fazer comentários sobre ex-responsáveis do Partido Socialista como Almeida Santos ou Mário Soares ou Oliveira Salazar. Isto não tem nada a ver para o processo", contesta Duarte Pacheco na Renascença.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O antigo deputado considera que a "envergadura" do processo, por envolver alguém que foi primeiro-ministro, implica que "tudo corra sem qualquer possibilidade de ser questionado". Pela amostra dos primeiros dias de julgamento, Duarte Pacheco conclui que Sócrates "agradece" essas falhas que "descredibilizam a acusação".

"Ele quer fazer um espetáculo e dão-lhe as 'armas' para ele fazer um espetáculo. Se fazem uma acusação que é para ato lícito e depois mudam para ato ilícito, porque já prescreveu o primeiro, isto é o quê? Ou passar esta gravação que não tem nada a ver para o processo? Claro que ele dizer que isto é uma perseguição pessoal", argumenta Duarte Pacheco que salienta a "energia" de Sócrates na sua defesa.

PGR "infeliz" sobre o caso

Duarte Pacheco critica ainda as declarações do procurador-geral da República que, em entrevista à Rádio Observador, dias antes do arranque do julgamento, afirmou que Sócrates "merece uma oportunidade para provar a sua inocência" tendo mais tarde clarificado que não estava a sugerir a inversão do ónus da prova.

" [As declarações de Amadeu Guerra] são de uma infelicidade completa, porque dá a sensação de que, para ele não era preciso julgamento, já está acusado, já está condenado. Isso não pode ser", complementa Duarte Pacheco.