"É uma obrigação". Governo quer assegurar acesso público às praias de Grândola

O Governo está a trabalhar com todas as 18 praias concessionadas do eixo Troia-Melides, no concelho de Grândola, distrito de Setúbal, para que seja assegurado o acesso público ao areal, anunciou esta quarta-feira a ministra do Ambiente, Maria Graça Carvalho.

"Garantir o acesso adequado às praias é uma obrigação que decorre da lei e que queremos ver salvaguardada. Nenhum novo empreendimento turístico junto às praias poderá será aprovado, em Portugal Continental, sem que seja previamente assegurado este direito", afirmou a ministra.

Maria Graça Carvalho falava durante a apresentação dos resultados de fiscalização dos acessos às 22 praias entre Troia e Melides, na costa de Grândola, das quais 18 estão concessionadas.

Segundo a governante, na maioria das 18 praias concessionadas daquela região "a lei está a ser cumprida".