Escuta de motorista desmente Sócrates, que nega jantar com Salgado

Escutas divulgadas esta quarta-feira pelo Ministério Público, na terceira sessão do julgamento do processo Marquês, colocam em contradição José Sócrates e o antigo motorista João Perna.



Após a pausa para almoço, a sessão do julgamento foi retomada no Campus da Justiça, em Lisboa, para o procurador Rui Real regressar à relação do ex-primeiro-ministro com o antigo banqueiro Ricardo Salgado.

José Sócrates refuta os argumentos do Ministério Público de que jantou com o antigo presidente do BES Ricardo Salgado, em 2014, mas numa escuta telefónica João Perna, o antigo motorista de Sócrates, refere-se taxativamente a um encontro com o banqueiro que terá durado até à 1h00 da manhã.