Fogo em Cinfães foi dominado ao meio-dia

O incêndio que lavrava desde terça-feira à tarde em Paradela, no concelho de Cinfães, foi considerado dominado cerca das 12h00 de quarta-feira, disse fonte da Proteção Civil.

De acordo com a fonte do Comando Sub-regional de Tâmega e Sousa, encontram-se ainda no local 153 operacionais, apoiados por 44 viaturas e dois meios aéreos.

O incêndio teve início às 13h53 de terça-feira, em Paradela, Cinfães, no distrito de Viseu, e chegou a ter três frentes ativas durante a noite.

Ao início da manhã de quarta-feira, encontrava-se com uma frente ativa e a evoluir favoravelmente, segundo a mesma fonte.

Durante o dia de terça-feira, mais dois incêndios afetaram o concelho de Cinfães, em Fornelos e Travanca, mas pelas 22h45 já tinham sido dados como extintos.