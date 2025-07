Incêndio de Cinfães. Uma frente ativa e meios aéreos a caminho

Continua por dominar uma frente de fogo no incêndio de Cinfães, no distrito de Viseu. É o que mais preocupa as autoridades nesta altura. No combate às chamas, que deflagraram ontem à tarde, estão 140 operacionais.

Os bombeiros de Nespereira indicam à Renascença que a única frente ativa está num local de difícil acesso. Dentro de poucos minutos, está previsto o reforço de meios.

De acordo com comandante Paulo Soares, “o flanco direito do incêndio ainda está ativo”, mas “a ceder aos meios”.

“Espero, dentro de duas ou três horas, e com a entrada de meios aéreos neste período temporal, ter o incêndio dominado”, aponta Paulo Soares.

O fogo que teve início ontem pelas 13h53 em Paradela, afeta zona florestal e não existem habitações em risco.

Já no Alandroal, mais de 400 operacionais continuam os trabalhos de vigilância num incêndio que entrou em resolução já durante a madrugada.