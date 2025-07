Incêndio no Alandroal dado como dominado

O incêndio, que deflagrou na manhã desta terça-feira no Alandroal, foi dado como dominado na madrugada desta quarta-feira, confirma fonte do comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central à Renascença.

Chegaram a estar no local cerca de 450 operacionais e os trabalhos de rescaldo irão continuar, como sublinha a fonte da Proteção Civil.

Segundo a comandante de operações de socorro, Maria Rosado, as grande dificuldade no combate a este fogo foi a "mudança permanente da direção e velocidade do vento".

Três operacionais ficaram feridos e as chamas obrigaram a retirada de moradores.

O motorista do camião suspeito de provocar o incêndio já foi constituído arguido pela GNR e o caso já foi comunicado ao Ministério Público.