Julgamento de Sócrates. O primo "querido", as pessoas "gentis" e a relação sexual de Salazar com dona Maria

O procurador do MP justificou a apresentação desta escuta: queria demonstrar o grau de "proximidade" na relação entre ambos. De facto, ouve-se na escuta o antigo primeiro ministro a dizer ao empresário — e também arguido no processo — que "tem um lugar muito especial" entre os seus amigos.

Tratou-se de um momento que causou algum desconforto em Sócrates e entre os diversos membros do tribunal, tendo em conta que foram ouvidas algumas asneiras ditas pelo ex-governante que, a dada altura, gracejou mesmo sobre a alegada relação íntima entre Oliveira Salazar com a governanta.

Referindo-se na escuta a uma conversa que ocorreu num jantar com o antigo presidente do Parlamento António Almeida Santos e na presença do ex-presidente da República Mário Soares, ouve-se o antigo primeiro-ministro relatar alegadas conversas com essas duas personalidades em que foi levantada a questão "se o Salazar fornica ou não com a dona Maria", com Sócrates a gracejar que se tem "divertido".

Toda esta situação levou a protestos da defesa de Sócrates, a juíza-presidente Susana Seca declarou na sessão que "o tribunal de ora em diante não vai permitir" que reproduções de escutas telefónicas que "possam afetar a vida privada" dos arguidos.

A defesa justificou que o Tribunal está a usar provas ilegais, com o advogado de defesa do ex-primeiro-ministro, Pedro Dellile, a considerar que a juíza-presidente deve "considerar nula esta parte" do julgamento.

Dentro da sala de audiências, Sócrates criticou mesmo o procurador Rui Real e o Ministério Público, considerando que o julgamento "não se compadece com exercícios de voyeurismo". Aos jornalistas, à saída do Tribunal e na pausa para almoço, o ex-primeiro-ministro chegou mesmo a pedir o afastamento do procurador pelo uso das escutas nesta audiência.

O primo "querido" e Barroca, uma das pessoas "gentis" a quem Sócrates devia "atenções"

José Sócrates confirma que fez diligências para ajudar o grupo Lena em negócios em Angola. No terceiro dia de julgamento da Operação Marquês, o ex-primeiro-ministro diz que entre 2011 e 2014, já depois de sair do Governo, respondeu a um pedido do administrador desta empresa, o também arguido Joaquim Barroca, para falar com o Governo angolano por causa da construção de uma autoestrada.

Na sessão desta manhã, Sócrates disse que Barroca era uma pessoa a quem "devia atenções", na sequência do apoio que o empresário lhe deu na campanha eleitoral das legislativas de 2009, referindo mesmo um jantar em Leiria.

O ex-primeiro-ministro justificou-se: "São pessoas que conhecemos, que são gentis connosco e que retribuímos com atenções", disse. E uma dessas atenções foi uma conversa com o vice-presidente angolano sobre interesses do grupo Lena naquele país.

A juíza-presidente Susana Seca questionou ainda o arguido sobre a relação com o primo, José Paulo Pinto de Sousa, também arguido no processo.

Sócrates referiu-se a ele como "querido primo", confirmando que este teve relações empresariais com um dos seus melhores amigos, Carlos Santos Pereira, outro dos arguidos do processo Marquês.