Mariana Vieira da Silva: "O que Sócrates assume que fez é suficiente para desmerecer qualquer confiança política"

No programa “Casa Comum” da Renascença , a deputada do PS considera que “o tempo que demorou e tudo o que aconteceu, tem como consequência todas as coisas mais lamentáveis a que temos assistido”, onde inclui os incidentes processuais das primeiras sessões. “Um julgamento que ocorre 11 anos depois de haver conhecimento público de uma investigação, não é um julgamento normal”, conclui. “Isso marca tudo o que se possa passar agora”.

Recordando a notoriedade de Sócrates, a antiga governante acredita que o ex-primeiro-ministro vai fazer o possível para que o julgamento seja um espetáculo mediático. “Todas estas utilizações de altercações, gritos, adjetivos, etc, são apenas essa tentativa de tornar o caso mediático. Reafirmando que aquilo que José Sócrates assume que fez é suficiente para desmerecer qualquer confiança política”, sustenta Mariana Vieira da Silva na Renascença.

Questionada sobre as declarações do procurador-geral da República que, em entrevista à Rádio Observador, dias antes do arranque do julgamento, afirmou que Sócrates "merece uma oportunidade para provar a sua inocência”, Mariana Vieira da Silva considera a afirmação de Amadeu Guerra “é tão infeliz que ele sentiu necessidade de a corrigir”.

O procurador-geral da República afirmou mais tarde que “não disse que José Sócrates tinha de provar o que quer que seja, nem que tinha de provar a sua inocência”.

A antiga ministra vai mais longe e diz que, na prática, a opinião inicial de Amadeu Guerra está em linha com “o que está por detrás deste julgamento popular que entretanto aconteceu”.