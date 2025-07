Operação “Cristal Lab”. PJ detém cabecilha de laboratórios de produção de droga

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na terça-feira, em Vila Verde, no distrito de Braga, um homem, suspeito de ser o líder de um laboratório de produção de droga.

A detenção surge na sequência da operação “Cristal Lab”, desencadeada em 2024, que levou ao desmantelamento de um laboratório clandestino dedicado à transformação de pasta de coca em cocaína.

Em comunicado, a PJ esclarece que na sequência do desmantelamento do laboratório, a investigação continuou e “permitiu a recolha de prova abundante que indicia o suspeito como sendo um dos responsáveis máximos pela montagem, fornecimento de pasta base e produtos químicos, bem como pelo escoamento do produto estupefaciente”.

“Foram realizadas duas buscas domiciliárias e quatro não domiciliárias, das quais resultou a apreensão de moeda estrangeira e documentação com interesse para a investigação, que documenta a logística da operação clandestina levada a cabo em território nacional”, acrescenta a nota.

As diligências foram realizadas pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga, em coordenação com o DIAP Regional do Porto.

O detido será hoje presente à autoridade judiciária, em Santa Maria da Feira, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

O inquérito é titulado pelo DIAP de Regional do Porto.