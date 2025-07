Patrões defendem valor fixo na compra de férias

Em declarações ao Jornal de Negócios , o presidente da CIP, Armindo Monteiro explica que o objetivo é “impedir arbitrariedades quer da parte do trabalhador quer da parte do empregador”.

Para a CIP, “não se trata de permitir comprar férias, mas antes de permitir que o trabalhador possa beneficiar de dias extras para complementar as férias, naturalmente sem retribuição e sem que isso implique faltas injustificadas”.

Também João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio (CCP), entende que a um dia extra deve corresponder “um dia de salário”.

“O conceito na nossa interpretação é semelhante à licença sem vencimento. Portanto, à partida devem-se aplicar as mesmas regras”, sustenta em declarações ao jornal, salvaguardando, no entanto, que “isto está em aberto e pode ser discutido”.

Já fonte oficial do Ministério do Trabalho (MTSSS) disse ao jornal que é “prematuro” esclarecer o que se pretende, sublinhando que as questões serão desenvolvidas, primeiro, dentro do Governo e, depois, em concertação social.