PJ detém em Lagos homem procurado em Espanha por ter escapado da prisão

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta quarta-feira, em Bensafrim, no concelho de Lagos, um cidadão espanhol “condenado a uma pena de quatro anos e cinco meses de prisão”, que não cumpriu por se ter evadido, “aproveitando uma saída precária do estabelecimento prisional onde cumpria pena, vindo a refugiar-se no Sul do nosso país”.

O detido era procurado pelas autoridades do país vizinho, pela prática dos crimes de ameaça agravada, ofensa à integridade física agravada, detenção de arma proibida e evasão.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a PJ indica que os factos ocorreram em 2018, na província de Cáceres, quando o detido “desenvolveu uma relação de conflitualidade com os seus vizinhos, na sequência da qual ameaçou de morte várias pessoas e praticou várias agressões, chegando mesmo a espancar uma das vítimas com uma pedra no crânio que lhe causou ferimentos graves”.

“Além das ameaças feitas pessoalmente, recorreu também às redes sociais para ameaçar magistrados judiciais e elementos da Guardia Civil”, lê-se na nota.

O detido, de 45 anos, irá ser presente no Tribunal da Relação do Évora, com vista à sua extradição.