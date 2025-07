PSP de Évora detém filho que agrediu pai de 78 anos na face com bengala

Um homem, de 53 anos, foi detido pela PSP de Évora no âmbito de um processo de violência doméstica, que culminou com a agressão ao pai, de 78 anos, na face com uma bengala, foi anunciado esta quarta-feira.

Em comunicado, o Comando Distrital de Évora da PSP explicou que o homem foi detido por violência doméstica contra o progenitor, na segunda-feira, por elementos da Esquadra de Évora.

A Polícia indicou que, desde o passado mês de maio, estava a investigar um processo de violência doméstica no âmbito do qual este homem "reiteradamente ameaçava e injuriava" o pai.

"No decurso do inquérito, as ameaças tornaram-se cada vez mais recorrentes e gravosas, culminando numa agressão [esta segunda-feira] com recurso a uma bengala na face da vítima", pode ler-se no comunicado.

Ao chegar ao local, a equipa de violência doméstica verificou a situação e, "havendo prova suficiente, solicitou à Autoridade de Polícia Criminal a emissão de mandado de detenção fora de flagrante delito, tendo o indivíduo sido detido".

O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial no dia seguinte, terça-feira, no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora e foi-lhe decretada a prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa.

"A PSP de Évora acredita que esta detenção salvaguardou a integridade física e a vida desta vítima", reforçou ainda o comando distrital da Polícia.