PSP deteta cerca de 30 alojamentos ilegais ocupados por cidadãos estrangeiros no Porto

A PSP/Porto detetou, no primeiro semestre deste ano, cerca de 30 alojamentos ilegais, maioritariamente ocupados por cidadãos estrangeiros, revelou hoje esta força policial.

Estes alojamentos, a sua maioria no concelho do Porto, apresentavam diversas irregularidades, nomeadamente falta de condições de higiene e de segurança, sobrelotação, presença de pragas e inexistência de quaisquer contratos, referiu a PSP.

Apesar da maioria dos alojamentos ilegais se concentrarem no concelho do Porto, a PSP detetou ainda alguns em Matosinhos, Gondomar e Póvoa de Varzim, frisou.

Ainda durante este primeiro semestre, o Núcleo de Estrangeiros e Controlo Fronteiriço da PSP/Porto realizou 293 operações policiais e fiscalizou 2.977 cidadãos estrangeiros.

Nesta sequência, a polícia deteve 17 pessoas em situação ilegal no país e oito por falsificação de documentos, posse de arma proibida e crimes contra a propriedade, detetou 185 cidadãos estrangeiros com diligências pendentes no Sistema de Informação Schengen (SIS), instaurou 74 autos de notícia por contraordenação no âmbito da Lei dos Estrangeiros e notificou 24 para abandonar voluntariamente o país, salientou.