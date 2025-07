José Sócrates confirma que fez diligências para ajudar o grupo Lena em negócios em Angola. No terceiro dia de julgamento da Operação Marquês, o ex-primeiro-ministro diz que entre 2011 e 2014, já depois de sair do Governo, respondeu a um pedido do administrador desta empresa, o também arguido Joaquim Barroca, para falar com o Governo angolano por causa da construção de uma autoestrada.

Na sessão desta manhã, Sócrates disse que Barroca era uma pessoa a quem "devia atenções", na sequência do apoio que o empresário lhe deu na campanha eleitoral das legislativas de 2009, referindo mesmo um jantar em Leiria.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui