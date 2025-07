Temperaturas descem e calor alivia um pouco

As previsões da meteorologia apontam para uma mudança do estado do tempo a partir de quinta-feira, prevendo-se uma descida das temperaturas e a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco até ao final da manhã e no final do dia.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas irão diminuir de forma significativa em todo o país, devendo os valores máximos oscilarem entre os 20 ºC em Viana do Castelo e os 33 ºC em Bragança.

Esta quarta-feira, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, os distritos de Bragança e Vila Real estão sob aviso amarelo até às 21h00 desta quarta-feira.

De acordo com o IPMA, Bragança terá temperaturas máximas de 36 graus Celsius, e Vila Real poderá chegar aos 34 graus.

O céu deve apresentar-se pouco nublado no Litoral até ao final da manhã, podendo essa nebulosidade persistir na faixa costeira a norte da foz do rio Douro, e em alguns locais do interior Norte e Beira Alta durante a tarde.

O vento soprará fraco a moderado, até 30 quilómetros por hora.

As previsões apontam ainda para descida da temperatura mínima no Algarve e pequena subida no interior Norte e Beira Alta e descida da temperatura máxima, exceto no Nordeste Transmontano e no Algarve.

Segundo o IPMA, mais de 40 concelhos dos distritos de Braga, Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre e Faro estão esta quarta-feira em perigo máximo de incêndio rural.

Em risco muito elevado e elevado encontram-se quase todos os restantes concelhos dos 18 distritos.