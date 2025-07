Veja que estradas vão estar condicionadas em Algés durante o festival Alive

A PSP vai realizar a partir de quinta-feira uma operação de segurança no festival de música Alive que inclui medidas de controlo de pessoas e restrições rodoviárias de acesso a Algés, em Oeiras, onde se realiza o evento.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa indica que a operação dura até à noite de sábado para domingo.

"Tendo em conta a dimensão do evento e por serem esperadas cerca de 60.000 pessoas por dia, o festival contará com um dispositivo de segurança da PSP, centrado na prevenção e pró-atividade, recorrendo a várias valências, nomeadamente polícias do modelo integrado de policiamento de proximidade, equipas de trânsito, brigadas de prevenção criminal e equipas de intervenção rápida", é referido na nota.

Vão ser implementadas medidas de controlo de pessoas nos locais de entrada para o recinto, no Passeio Marítimo de Algés (distrito de Lisboa).

Na quinta-feira, na sexta-feira e no sábado, a circulação rodoviária na Avenida Brasília, na Avenida Marginal entre Algés e Alto da Boa Viagem, no viaduto local CRIL/IC17 e na Praça D. Manuel I vai estar condicionada a partir das 15h00.

Vai haver também constrangimentos -- sem horário específico - no acesso à CRIL (Circular Regional Interior de Lisboa) na Avenida General Norton de Matos (sentido norte-sul), em Miraflores; na Avenida Humberto Melo Pereira, no cruzamento com a Rua Damião de Góis, no sentido norte-sul; e na Avenida Ivens, no sentido Lisboa-Cascais.

Na CRIL/IC17, será interrompida a circulação na via descendente, entre o nó de Miraflores e a rotunda junto à Avenida Brasília, das 23:00 às 04:00.

"Como alternativa, deverá ser privilegiada a circulação pela A5, N117/Belém e N6-3 Alto da Boa Viagem, bem como o uso de transportes públicos", recomenda a força de segurança.

A PSP aconselha os participantes do festival a que se desloquem para o evento com antecedência, "atendendo à elevada afluência de pessoas e aos procedimentos de segurança para o acesso ao recinto", bem como a privilegiarem a utilização de transportes públicos.

Caso utilizem viatura própria e estacionem na via pública, devem verificar se o veículo ficou fechado, sem valores à vista e de forma a permitir a circulação rodoviária.

À 17.ª edição, os sete palcos do NOS Alive vão acolher 122 atuações de 112 artistas e bandas, 31 dos quais portugueses.

Do cartaz constam nomes como Olivia Rodrigo, Benson Boone, Noah Kahan e Mark Ambor, Muse, Foster The People, Glass Animals, Future Islands, The Teskey Brothers, Capicua, Iolanda e Cebola Mol.

O recinto, que abre todos os dias às 15h00 e encerra às 04h00 do dia seguinte, tem capacidade para 56 mil pessoas, além das seis mil que estarão a trabalhar, entre "staff" e jornalistas.