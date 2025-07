Bebé morre após nascer em ambulância a caminho do hospital

Um bebé prematuro, com 26 semanas de gestação, morreu esta quinta-feira após nascer numa ambulância dos Bombeiros Voluntários da Nazaré, avança o “Expresso”.

O parto ocorreu às 9h10, durante o transporte da mãe para o hospital de Leiria.

O alerta foi dado às 8h30 ao INEM, por via do 112. A grávida, de 33 anos, encontrava-se em Valado dos Frades com sangramento e contrações regulares. Foram mobilizadas para o local equipas dos bombeiros e da SIV de Alcobaça.

Face ao estado clínico da utente, foi acionada a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital de Coimbra, com ponto de encontro previsto na A8. Foi também colocada em prontidão uma ambulância TIP, para eventual transferência do recém-nascido para Coimbra.

O parto deu-se na ambulância dos bombeiros, com apoio da equipa da SIV.

Mãe e filho chegaram ao hospital de Leiria cerca de 10 minutos depois. O óbito do recém-nascido foi declarado às 9h53.

Contactado pela Renascença, o comandante dos bombeiros da Nazaré, Mário Cerol, confirmou a notícia e disse não identificar qualquer irregularidade no transporte da grávida nem nas comunicações com o INEM.