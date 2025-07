​Corpo encontrado no rio Douro

O corpo de um homem foi encontrado esta quinta-feira à tarde no rio Douro, em frente à Alfândega, no Porto, indica a Autoridade Marítima Nacional (AMN), em comunicado.

Segundo a mesma fonte, o cadáver apresentava um avançado estado de decomposição e foi transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, no Porto, para a realização de exames periciais.

O alerta foi dado às 15h15. No local estiveram elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Douro, dos Bombeiros Voluntários Portuenses, do INEM e da Polícia Judiciária, que assumiu a investigação.