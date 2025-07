Governo autoriza Força Aérea a investir até 30 milhões de euros para deslocar Figo Maduro para Montijo

A Força Aérea vai investir até 30 milhões de euros para relocalizar o Aeródromo Militar de Figo Maduro para a Base Aérea do Montijo, seguindo o plano para expandir a capacidade do Aeroporto Humberto Delgado, adiantou esta quinta-feira o Governo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



O Conselho de Ministros aprovou hoje uma resolução que autoriza a Força Aérea a "realizar um investimento até 30 milhões de euros na Base Aérea do Montijo, com vista à relocalização do Aeródromo de Trânsito n.º 1 (AT1, Figo Maduro), infraestrutura afeta à Força Aérea e localizada no perímetro do Aeroporto Humberto Delgado", pode ler-se no comunicado.

"Esta decisão enquadra-se no plano definido pelo Governo para expandir, de forma transitória, a capacidade do Aeroporto Humberto Delgado, dando resposta ao aumento da procura de tráfego aéreo até à entrada em operação do aeroporto Luís de Camões", sublinhou o Governo. .

A transferência das operações do AT1 deverá estar concluída até ao final de 2028, referiu ainda. .

O Conselho de Ministro aprovou também uma resolução que mandata a Força Aérea a "realizar os estudos necessários para definir a futura localização do Campo de Tiro de Alcochete".

"Esta decisão, que segue a determinação da construção do Novo Aeroporto de Lisboa (NAL) naquele local, reveste-se de grande relevância estratégica, tendo em conta a importância vital desta unidade da Força Aérea para a soberania nacional", pode ler-se no comunicado.

O Governo determinou também "a elaboração dos estudos necessários à reorganização do espaço aéreo na área do novo aeroporto e do futuro campo de tiro, por forma a permitir e conciliar as operações militares e de aviação civil".

De acordo com o executivo liderado por Luís Montenegro, este será um processo colaborativo entre entidades competentes, Forca Aérea, NAV - Navegação Aérea de Portugal, a Autoridade Aeronáutica Nacional e a ANAC (Autoridade Nacional da Aviação Civil).

Em 14 de maio de 2024, o Governo aprovou a construção do novo aeroporto da região de Lisboa no Campo de Tiro em Alcochete, seguindo a recomendação da Comissão Técnica Independente (CTI).