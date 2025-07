Greve na antiga Groundforce em cinco fins de semana em julho e agosto

Os trabalhadores da SPdH/Menzies (antiga Groundforce) vão estar em greve no último fim de semana de julho e nos quatro últimos de agosto, segundo o pré-aviso emitido pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins (SIMA).

Na origem da greve estão reivindicações como o fim de vencimentos base abaixo do salário mínimo nacional, melhores salários, o cumprimento do pagamento das horas noturnas ou a manutenção do acesso ao parque de estacionamento nos mesmos termos e condições "que sempre lhes foram aplicados".

Em comunicado, o SIMA pede ainda o cumprimento do Memorando de Entendimento e refere que abrange todos os aeroportos portugueses.

O primeiro período de greve está compreendido entre as 00h00 horas do dia 25 de julho e as 24 horas do dia 28 de julho, ou seja, entre uma sexta-feira e a segunda-feira seguinte.

A estrutura é replicada pelos quatro períodos de agosto, com o segundo período de greve a ocorrer entre as 00h00 de 08 de agosto e as 24h00 de dia 11 de agosto.

Nesse mês, estão ainda previstas greves, nos mesmos moldes, para a totalidade dos dias entre 15 e 18 de agosto, 22 e 25 de agosto e 29 de agosto e 01 de setembro.

A SIMA explica que para os trabalhadores cujo turno comece antes ou termine depois dos períodos anunciados e se "a maior parte do seu período de trabalho coincidir com o período coberto" pelo pré-aviso, o mesmo "começará a produzir efeitos a partir da hora em que deveriam entrar ao serviço, ou prolongará os seus efeitos até à hora em que deveriam terminar o trabalho".

O sindicato acrescenta que, não obstante a greve, os trabalhadores assegurarão os serviços necessários à segurança e manutenção dos equipamentos e instalações.

"Face às atuais circunstâncias, nomeadamente o número de trabalhadores abrangidos pelo aviso prévio efetuado e a sua ampla divulgação, apenas se mostra necessário assegurar os serviços mínimos anteriormente enumerados", acrescenta o SIMA.