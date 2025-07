Incêndio em sucata de Gaia está dominado

O fogo começou no parque da sucata, onde estão peças de viaturas, disse à Renascença f onte da empresa Constantino Fernandes Oliveira e Filhos.

Os residentes na periferia da fábrica de sucata foram aconselhados a fechar as janelas devido ao muito fumo que estava a ser libertado.

Dois bombeiros sofreram ferimentos ligeiros durante as operações de combate ao fogo e foram assistidos no local, disse à Renascença fonte da Proteção Civil.

"Pontos sensíveis e pontos críticos não temos nada, já conseguimos delimitar em todo o perímetro com as máquinas [da empresa], para que o incêndio não se propague para mais lado nenhum", detalhou José Viana, segundo comandante dos Sapadores de Vila Nova de Gaia.

Os meios vão continuar no local em trabalhos de rescaldo que deverão ser demorados, indica fonte dos Sapadores.

Os meios foram sendo reforçados. Pelas 23h07, combatiam as chamas 112 bombeiros, auxiliados por 43 viaturas.

O alerta foi dado às 14h54, na rua da Seada, numa zona industrial com sucata, pneus e outro material inflamável.

Os bombeiros dos Carvalhos, Valadares, Avintes e Crestuma estão no local a proceder à extinção do fogo, para garantir que não atinge um eucaliptal e um pinhal nas proximidades, bem como habitações próximas do local.

Esta não será a primeira vez que este parque de sucata é palco de um incêndio, uma vez que o material existente para reciclagem, com o calor e vento presentes no verão, consegue ser bastante inflamável, pelo que os trabalhos de extinção das chamas e controlo da nuvem negra de fumo que se propaga a vários quilómetros darão algum trabalho aos bombeiros nas próximas horas.

[Notícia atualizada às 23h07]